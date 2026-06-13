Mercato - Fine dell'avventura italiana di Aebischer? Il Pisa lo cederà R. TuttoBolognaWeb Redazione TuttoBolognaWeb 15 giugno - 16:00 15 giugno

Michel Aebischer non è più un giocatore del Bologna. Il Pisa lo ha riscattato nei mesi scorsi essendo maturate le condizioni per l'acquisizione definitiva e nelle casse rossoblù sono entrati 4.5…