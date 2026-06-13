Tutto Bologna Web

Mercato

Girona FC v Elche CF - LaLiga EA Sports

Mercato - Nuovo nome per l'attacco: Alvaro Rodriguez

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Nome nuovo per l'attacco del Bologna nel caso in cui dovesse partire Thijs Dallinga. Il club rossoblù avrebbe messo gli occhi sul giovane attaccante uruguaiano Alvaro Rodriguez, classe 2004 in forza…

Hellas Verona FC v Bologna FC 1909 - Serie A

Carlino - Rosa da snellire: Holm e Odgaard i papabili

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Punto sulle uscite oggi sul Resto del Carlino. Domenico Tedesco preferisce, in assenza di coppe, una rosa snella per non avere giocatori scontenti durante la stagione e il Bologna dovrà dunque…

Juventus FC v Bologna FC 1909 - Serie A

Carlino - Il Bournemouth aumenta il pressing su Lucumi

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A distanza di un anno si riapre la pista Premier League per Jhon Lucumi, centrale colombiano con il contratto in scadenza nel 2027 e prossimo alla cessione dopo quattro anni di rossoblù. Nell'estate…

Bologna FC 1909 v US Lecce - Serie A

Cor Bo - Il letargo dell'Orso

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Serve pazienza per il rinnovo di Riccardo Orsolini. Il Bologna ha recapitato da tempo la sua proposta al giocatore, ma ancora la firma non è arrivata e lo stesso Orso, l'altro giorno, ha commentato…

AZ Alkmaar v NEC Nijmegen - Dutch KNVB Beker

Gazzetta - Bologna su Koop jr, Karlsson torna in Olanda?

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Il prescelto del Bologna per sostituire Remo Freuler, che è protagonista al mondiale ma con il contratto in scadenza tra due settimane, è Peer Koopmeiners. L'olandese dell'Az Alkmaar è l'obiettivo…

Bologna FC 1909 v Hellas Verona FC - Serie A

Cor Sport - Diversi club di A su Benja Dominguez

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'Nonostante una stagione vissuta ai margini delle rotazioni del Bologna, Benji Dominguez continua ad attirare estimatori in Italia e all'estero' scrive oggi Dario Cervellati sul Corriere dello Sport…

US Cremonese v Bologna FC 1909 - Serie A

Gazzetta - Joao Mario può tornare

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Il Bologna ragiona sui terzini destri. Nadir Zortea, anche se reduce da una stagione sottotono, resterà, mentre tra Emil Holm e Joao Mario il club dovrà capire come muoversi. Lo svedese rientrerà dal…

SSC Napoli v Bologna FC 1909 - Serie A

Cor Sport - Orso e il rinnovo: Saputo aspetta il sì

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Il Corriere dello Sport di oggi apre in prima pagina con Riccardo Orsolini e la lunga ed estenuante trattativa per il rinnovo di contratto: nuovo Orso, due milioni più bonus. Per il quotidiano è…

Bologna FC 1909 v US Lecce - Serie A

Bologna e Orsolini, avanti verso il rinnovo: c'è fiducia

M. Minguzzi

Il Bologna mantiene fiducia e ottimismo per il rinnovo di Riccardo Orsolini. In società sono tutti d'accordo, partendo dal presidente, passando per la dirigenza e il nuovo allenatore: Orso bandiera…

Juventus v Bologna - Serie A

Mercato - Sentite Accomando: "Bologna su Teun Koopmeiners"

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Non solo Peer, il fratello minore. Il Bologna sarebbe sulle tracce di Teun Koopmeiners, mediano olandese che la Juve ha strappato due stagioni fa all'Atalanta per quasi sessanta milioni di euro. Fu…

AS Roma v Bologna FC 1909 - Serie A

Cor Sport - Via anche Casale: ipotesi prestito con riscatto

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Non solo cessioni eccellenti, come quella di Jhon Lucumi, ma anche sacrifici secondari per snellire la rosa e accorciarla sulle idee di Domenico Tedesco. In uscita c'è dunque un altro centrale. Nicolò…

AC Milan v Cagliari Calcio - Serie A

Carlino - Rivoluzione a centrocampo? Ecco i nomi di mercato

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Il Bologna si concentra sul centrocampo, dove ci sono diverse possibili uscite in estate. Remo Freuler ha il contratto in scadenza tra pochi giorni, Simon Sohm non verrà riscattato e Lewis Ferguson…

Fenerbahce v Sivasspor - Turkish Super League

Carlino - In difesa resiste Oosterwolde

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Continua la ricerca di un difensore mancino per il Bologna. L'estate vedrà quasi certamente la cessione di Jhon Lucumi e Tedesco ha bisogno di un sostituto adeguato. Secondo il Resto del Carlino,…

Bologna FC v ACF Fiorentina - Serie A

Gazzetta - Koopmeiners o Delorge per il dopo Freuler

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Non solo centravanti, con Lorenzo Lucca tornato nel mirino, ma anche centrocampisti per arginare l'eventuale, e sempre probabile, partenza di Remo Freuler. Il mediano svizzero sta disputando il…

Leeds United v Nottingham Forest - Premier League

Gazzetta - Ci risiamo, Bologna di nuovo su Lucca

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A ogni sessione il suo nome torna fuori, a partire dal 2022 quando poi il Bologna prese Joshua Zirkzee dopo il suo rifiuto. I rossoblù sarebbero sulle tracce di Lorenzo Lucca. Il Bologna avrebbe fatto…

Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Serie A

Cor Sport - Il Bologna ha deciso: Castro sacrificabile

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'Il Bologna così com’è a oggi gli piacerebbe da matti, Domenico Tedesco è convinto che soprattutto davanti questa squadra abbia grandi potenzialità tecniche e margini di crescita notevoli, e proprio…

SC Paderborn 07 v FC Schalke 04 - 2. Bundesliga

Gazzetta - I nomi per il post Lucumi e Freuler

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Due sostituzioni importanti e quasi certe. Il Bologna dovrà fare a meno nella prossima stagione di Jhon Lucumi, l'uomo plusvalenza, e Remo Freuler, che ha il contratto in scadenza tra due settimane.

Colombia v Costa Rica - International Friendly

Carlino - Bologna sul mediano Gustavo Puerta

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Il Bologna, come noto, cerca centrocampisti per rinforzare il reparto e anche per arginare l'eventuale partenza a scadenza di contratto di Remo Freuler. Il Resto del Carlino di oggi fa un nome nuovo,…

Hellas Verona FC v Bologna FC 1909 - Serie A

Cor Sport - Odgaard e Cambiaghi bloccati

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'Sia Nicolò Cambiaghi che Jens Odgaard rientrano nei piani di Domenico Tedesco. Al nuovo allenatore del Bologna piacciono entrambi' scrive Dario Cervellati sul Cor Sport. Il quotidiano affronta oggi…

Boca Juniors v Cruzeiro - Copa CONMEBOL Libertadores

Gazzetta - I nomi se dovesse uscire Orsolini

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Il Bologna ragiona sul futuro nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo di Riccardo Orsolini, che da settembre ha sul piatto una offerta fino al 2029 da 2.5 milioni di euro a stagione più bonus.

Juventus v US Lecce - Serie A TIM

Carlino - Skorupski-Falcone: un tandem tra i pali

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Costruzione dal basso, significa anche impostare fin dal portiere. La superiorità numerica per Domenico Tedesco passa anche dalla regia in porta: servono piedi buoni. Tempo fa il neo tecnico disse che…

Perth Glory v AC Milan

Cor Sport - Bologna netx gen: svolta giovane

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E' svolta giovane per il Bologna, scrive oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Conti in equilibrio e nuovi gioielli: definita la strategia di Sartori e Tedesco. 'Bologna Next Gen' è il titolo…

US Sassuolo Calcio v Bologna FC 1909 - Serie A

Carlino - Il Valencia torna su Thijs Dallinga

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Il Valencia starebbe tornando a pensare a Thijs Dallinga. Gli spagnoli avevano fatto un sondaggio a gennaio, ma il Bologna si negò, esattamente come fatto con il Lione, così l'olandese è rimasto fino…

Rowe

Mercato - La Premier su Rowe, il Bologna si cautela

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Uno dei grandi temi dell'estate sarà sicuramente legato alla permanenza o meno di Jonathan Rowe, uno dei top player del Bologna. Sull'esterno inglese ci sono gli interessamenti della Premier League.

FC Internazionale v Bologna FC 1909 - Serie A

Cor Sport - 28 milioni per Lucumi

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'Ventotto milioni per portarlo via subito, senza trattative. Jhon Lucumi torna a essere uno dei nomi più caldi del mercato' scrive Dario Cervellati sul Corriere dello Sport Stadio. E' tornata in auge…