Dalla Vite: "Situazione di Orsolini ingarbugliata, il Bologna manterrà i suoi parametri"
Nome nuovo per l'attacco del Bologna nel caso in cui dovesse partire Thijs Dallinga. Il club rossoblù avrebbe messo gli occhi sul giovane attaccante uruguaiano Alvaro Rodriguez, classe 2004 in forza…
Punto sulle uscite oggi sul Resto del Carlino. Domenico Tedesco preferisce, in assenza di coppe, una rosa snella per non avere giocatori scontenti durante la stagione e il Bologna dovrà dunque…
A distanza di un anno si riapre la pista Premier League per Jhon Lucumi, centrale colombiano con il contratto in scadenza nel 2027 e prossimo alla cessione dopo quattro anni di rossoblù. Nell'estate…
Serve pazienza per il rinnovo di Riccardo Orsolini. Il Bologna ha recapitato da tempo la sua proposta al giocatore, ma ancora la firma non è arrivata e lo stesso Orso, l'altro giorno, ha commentato…
Il prescelto del Bologna per sostituire Remo Freuler, che è protagonista al mondiale ma con il contratto in scadenza tra due settimane, è Peer Koopmeiners. L'olandese dell'Az Alkmaar è l'obiettivo…
'Nonostante una stagione vissuta ai margini delle rotazioni del Bologna, Benji Dominguez continua ad attirare estimatori in Italia e all'estero' scrive oggi Dario Cervellati sul Corriere dello Sport…
Il Bologna ragiona sui terzini destri. Nadir Zortea, anche se reduce da una stagione sottotono, resterà, mentre tra Emil Holm e Joao Mario il club dovrà capire come muoversi. Lo svedese rientrerà dal…
Il Corriere dello Sport di oggi apre in prima pagina con Riccardo Orsolini e la lunga ed estenuante trattativa per il rinnovo di contratto: nuovo Orso, due milioni più bonus. Per il quotidiano è…
Il Bologna mantiene fiducia e ottimismo per il rinnovo di Riccardo Orsolini. In società sono tutti d'accordo, partendo dal presidente, passando per la dirigenza e il nuovo allenatore: Orso bandiera…
Michel Aebischer non è più un giocatore del Bologna. Il Pisa lo ha riscattato nei mesi scorsi essendo maturate le condizioni per l'acquisizione definitiva e nelle casse rossoblù sono entrati 4.5…
Non solo Peer, il fratello minore. Il Bologna sarebbe sulle tracce di Teun Koopmeiners, mediano olandese che la Juve ha strappato due stagioni fa all'Atalanta per quasi sessanta milioni di euro. Fu…
Non solo cessioni eccellenti, come quella di Jhon Lucumi, ma anche sacrifici secondari per snellire la rosa e accorciarla sulle idee di Domenico Tedesco. In uscita c'è dunque un altro centrale. Nicolò…
Il Bologna si concentra sul centrocampo, dove ci sono diverse possibili uscite in estate. Remo Freuler ha il contratto in scadenza tra pochi giorni, Simon Sohm non verrà riscattato e Lewis Ferguson…
Continua la ricerca di un difensore mancino per il Bologna. L'estate vedrà quasi certamente la cessione di Jhon Lucumi e Tedesco ha bisogno di un sostituto adeguato. Secondo il Resto del Carlino,…
Non solo centravanti, con Lorenzo Lucca tornato nel mirino, ma anche centrocampisti per arginare l'eventuale, e sempre probabile, partenza di Remo Freuler. Il mediano svizzero sta disputando il…
A ogni sessione il suo nome torna fuori, a partire dal 2022 quando poi il Bologna prese Joshua Zirkzee dopo il suo rifiuto. I rossoblù sarebbero sulle tracce di Lorenzo Lucca. Il Bologna avrebbe fatto…
'Il Bologna così com’è a oggi gli piacerebbe da matti, Domenico Tedesco è convinto che soprattutto davanti questa squadra abbia grandi potenzialità tecniche e margini di crescita notevoli, e proprio…
Due sostituzioni importanti e quasi certe. Il Bologna dovrà fare a meno nella prossima stagione di Jhon Lucumi, l'uomo plusvalenza, e Remo Freuler, che ha il contratto in scadenza tra due settimane.
Il Bologna, come noto, cerca centrocampisti per rinforzare il reparto e anche per arginare l'eventuale partenza a scadenza di contratto di Remo Freuler. Il Resto del Carlino di oggi fa un nome nuovo,…
'Sia Nicolò Cambiaghi che Jens Odgaard rientrano nei piani di Domenico Tedesco. Al nuovo allenatore del Bologna piacciono entrambi' scrive Dario Cervellati sul Cor Sport. Il quotidiano affronta oggi…
Il Bologna ragiona sul futuro nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo di Riccardo Orsolini, che da settembre ha sul piatto una offerta fino al 2029 da 2.5 milioni di euro a stagione più bonus.
Costruzione dal basso, significa anche impostare fin dal portiere. La superiorità numerica per Domenico Tedesco passa anche dalla regia in porta: servono piedi buoni. Tempo fa il neo tecnico disse che…
Sono passati nove mesi da quando il Bologna ha sottoposto il proprio rinnovo di contratto a Riccardo Orsolini, ma ancora non è arrivata una risposta. Il club, però, vuole sapere il futuro e chiede al…
E' svolta giovane per il Bologna, scrive oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Conti in equilibrio e nuovi gioielli: definita la strategia di Sartori e Tedesco. 'Bologna Next Gen' è il titolo…
Il Valencia starebbe tornando a pensare a Thijs Dallinga. Gli spagnoli avevano fatto un sondaggio a gennaio, ma il Bologna si negò, esattamente come fatto con il Lione, così l'olandese è rimasto fino…
Uno dei grandi temi dell'estate sarà sicuramente legato alla permanenza o meno di Jonathan Rowe, uno dei top player del Bologna. Sull'esterno inglese ci sono gli interessamenti della Premier League.
'Ventotto milioni per portarlo via subito, senza trattative. Jhon Lucumi torna a essere uno dei nomi più caldi del mercato' scrive Dario Cervellati sul Corriere dello Sport Stadio. E' tornata in auge…