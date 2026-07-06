Un asse scozzese, rilanciato con insistenza da oltre Manica. I Glasgow Rangers cercano Lewis Ferguson, mentre il Bologna sarebbe sulle tracce di Nicolas Raskin e Connor Barron.

Lo riporta il Resto del Carlino questa mattina, che parla di un interessamento dei rossoblù per il classe 2003 Connor Barron, che Sartori e Di Vaio seguivano già dai tempi dell'Aberdeen. Barron è già nel giro della nazionale maggiore, una ventina di presenze, ma non è stato convocato al mondiale, mentre l'area tecnica felsinea segue con interesse anche il belga Nicolas Raskin. Attenzione però a Lewis Ferguson. Il capitano del Bologna tornerà dalle vacanze e parlerà con il Bologna e con Tedesco, ma dalla Scozia la pista Rangers viene rilanciata con forza ogni giorno e chissà che Barron non possa diventare una parziale contropartita in un ipotetico scambio.