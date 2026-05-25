Mercato Bologna - La situazione in uscita
Il Bologna va a caccia di mediani indipendentemente dal futuro di Remo Freuler. In attesa delle decisioni del centrocampista svizzero, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno, Sartori e Di Vaio…
La vetrina mondiale, per alzare un po' il prezzo di una cessione che si preannuncia certa e annunciata: Jhon Lucumi, che ha il contratto in scadenza nel 2027, sarà una delle plusvalenze estive. A…
Come noto, sarà Domenico Tedesco a valutare il reparto attaccanti tra il raduno di Casteldebole e il ritiro di Valles e in casa Bologna i ragionamenti sono in atto su due fronti: Thijs Dallinga e…
Sei anni da calciatore a Bologna, dal 1991 al 1997 in prima squadra, poi una carriera da allenatore senza senza mai sbarcare in rossoblù, ma ora la reunion sembra vicina. Andrea Tarozzi sarebbe a un…
Ufficializzato Domenico Tedesco come nuovo allenatore del Bologna con contratto biennale e opzione per il terzo anno, ora il club può tuffarsi concretamente sul mercato. Le riflessioni maggiori…
Il Bologna è alla caccia di un sostituto di Jhon Lucumi. Il centrale colombiano, con il contratto in scadenza nel 2027, dovrebbe lasciare il Bologna dopo quattro anni di esperienza. Il club proverà a…
Adesso sì, può partire il calciomercato. Sono i giorni dell'attesa per la firma di Domenico Tedesco, dovrebbe arrivare a inizio settimana una volta risolte le pendenze con il Fenerbahce, poi summit di…
I primi giorni della settimana sono stati quelli decisivi per Domenico Tedesco al Bologna. In sostanza, Giovanni Sartori lo aveva inserito in cima alla lista da tempo, quasi anticipando quella che…
Ieri Marco Di Vaio ha affermato che un eventuale cambio di allenatore non avrebbe stravolto totalmente le strategie di mercato. I piani imbastiti in queste settimane, in larga parte, resteranno, ma…
Il valzer delle panchine, o più opportunamente il domino, sta partendo, anzi è già partito, ma riguarderà sul serio anche Vincenzo Italiano? Non è detto. Con Sarri diretto all'Atalanta e Gattuso alla…