Mercato Bologna - Costi alti per Felipe Augusto R. TuttoBolognaWeb Redazione TuttoBolognaWeb 8 giugno - 18:30 8 giugno

Come noto, sarà Domenico Tedesco a valutare il reparto attaccanti tra il raduno di Casteldebole e il ritiro di Valles e in casa Bologna i ragionamenti sono in atto su due fronti: Thijs Dallinga e…