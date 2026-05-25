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Rams Basaksehir FK v Trabzonspor - Trendyol Süper Lig

Mercato Bologna - Costi alti per Felipe Augusto

R. TuttoBolognaWeb

Come noto, sarà Domenico Tedesco a valutare il reparto attaccanti tra il raduno di Casteldebole e il ritiro di Valles e in casa Bologna i ragionamenti sono in atto su due fronti: Thijs Dallinga e…

Corinthians v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026

Mercato - Bologna sul mediano brasiliano Cauan Barros

M. Minguzzi

Ufficializzato Domenico Tedesco come nuovo allenatore del Bologna con contratto biennale e opzione per il terzo anno, ora il club può tuffarsi concretamente sul mercato. Le riflessioni maggiori…

Boca Juniors v Cruzeiro - Copa CONMEBOL Libertadores

Mercato - Piace il giovane talento argentino Tomas Aranda

M. Minguzzi

Ieri Marco Di Vaio ha affermato che un eventuale cambio di allenatore non avrebbe stravolto totalmente le strategie di mercato. I piani imbastiti in queste settimane, in larga parte, resteranno, ma…