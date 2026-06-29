Fabio Miretti al Bologna è una operazione che, per ora, non si fa. C'è ancora tempo entro il 30 giugno, come vorrebbe la Juventus, ma non ci sono attualmente le condizioni per portare a termine la trattativa.

La Vecchia Signora, come noto, chiede 14-15 milioni di euro entro domani per ragioni di bilancio, una cifra che allo stato attuale delle cose il Bologna non può e non vuole corrispondere. Differiscono innanzitutto le valutazioni e la formula, il club rossoblù non va sopra i 10 milioni con riscatto, e le tempistiche, ovvero all'interno di questo esercizio di bilancio. L'affare per il momento non è stato chiuso, anche perché i rossoblù non possono impegnarsi in quella cifra senza prima una cessione che consenta di reinvestire. Tutto può succedere in ambito di calciomercato, tuttavia sembra sempre più difficile arrivare a dama con l'operazione alle richieste bianconere. Se nel corso dell'estate, però, i parametri economici dovessero cambiare si può pensare di riaprire il tavolo delle trattative. A meno con un clamoroso colpo di scena il Bologna non cambi idea domani.