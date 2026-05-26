Manuel Minguzzi

Mercato Bologna - La situazione in uscita
Bolognese classe 1985, quindi giovane ma non troppo, o viceversa, tortellinista, lasagnista e giornalista per Tbw dal 2013 con il ruolo caporedattore, non ha mai più visto il Bologna in Europa dal 2002 ad oggi. Un po’ troppo…Vanta numerose esperienze in radio e tv ma soprattutto si vanta di essere tennista e padellista (seguendo la moda del momento) con il mito di Roger Federer nel cuore. Segno zodiacale vergine, con tutte le conseguenze del caso, si nutre dell’orgoglio di vivere a Basket City sulla sponda bianconera della Virtus perché, come diceva Sasha Danilovic, ‘io può’. Sarebbe pure tifoso Ferrari, ma questo è un altro discorso.
Il Bologna mantiene fiducia e ottimismo per il rinnovo di Riccardo Orsolini. In società sono tutti d'accordo, partendo dal presidente, passando per la dirigenza e il nuovo allenatore: Orso bandiera…
Al fianco di Domenico Tedesco oggi in conferenza stampa era presente anche l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci. Questo il punto sul mercato che verrà, influenzato dalla contrazione…
E' arrivato il giorno delle prime parole ufficiali di Domenico Tedesco come nuovo allenatore del Bologna. La dirigenza ha scelto lui per mantenere alto il livello di ambizione e provare a tornare in…
Il Bologna va a caccia di mediani indipendentemente dal futuro di Remo Freuler. In attesa delle decisioni del centrocampista svizzero, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno, Sartori e Di Vaio…
La vetrina mondiale, per alzare un po' il prezzo di una cessione che si preannuncia certa e annunciata: Jhon Lucumi, che ha il contratto in scadenza nel 2027, sarà una delle plusvalenze estive. A…
E' il primo passo ufficiale della nuova stagione. Nell'ambito del Festival della Serie A sta per essere svelato il calendario della prossima stagione: teatro la città di Parma dove saranno…
Ufficializzato Domenico Tedesco come nuovo allenatore del Bologna con contratto biennale e opzione per il terzo anno, ora il club può tuffarsi concretamente sul mercato. Le riflessioni maggiori…
Adesso sì, può partire il calciomercato. Sono i giorni dell'attesa per la firma di Domenico Tedesco, dovrebbe arrivare a inizio settimana una volta risolte le pendenze con il Fenerbahce, poi summit di…
I primi giorni della settimana sono stati quelli decisivi per Domenico Tedesco al Bologna. In sostanza, Giovanni Sartori lo aveva inserito in cima alla lista da tempo, quasi anticipando quella che…
Ieri Marco Di Vaio ha affermato che un eventuale cambio di allenatore non avrebbe stravolto totalmente le strategie di mercato. I piani imbastiti in queste settimane, in larga parte, resteranno, ma…
"Incontreremo il mister e dopo comunicheremo quello che sarà. Sorpresi da quanto appreso ieri? Fa parte del nostro mondo, ma non è vero che ci avevano avvertito. Aspettiamo di sapere cosa ci dirà e…