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Manuel Minguzzi

Caporedattore

Bolognese classe 1985, quindi giovane ma non troppo, o viceversa, tortellinista, lasagnista e giornalista per Tbw dal 2013 con il ruolo caporedattore, non ha mai più visto il Bologna in Europa dal 2002 ad oggi. Un po’ troppo…Vanta numerose esperienze in radio e tv ma soprattutto si vanta di essere tennista e padellista (seguendo la moda del momento) con il mito di Roger Federer nel cuore. Segno zodiacale vergine, con tutte le conseguenze del caso, si nutre dell’orgoglio di vivere a Basket City sulla sponda bianconera della Virtus perché, come diceva Sasha Danilovic, ‘io può’. Sarebbe pure tifoso Ferrari, ma questo è un altro discorso.

Bologna FC 1909 v US Lecce - Serie A

Bologna e Orsolini, avanti verso il rinnovo: c'è fiducia

M. Minguzzi

Il Bologna mantiene fiducia e ottimismo per il rinnovo di Riccardo Orsolini. In società sono tutti d'accordo, partendo dal presidente, passando per la dirigenza e il nuovo allenatore: Orso bandiera…

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LIVE - Conferenza di presentazione di Domenico Tedesco

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E' arrivato il giorno delle prime parole ufficiali di Domenico Tedesco come nuovo allenatore del Bologna. La dirigenza ha scelto lui per mantenere alto il livello di ambizione e provare a tornare in…

SS Lazio v Cagliari Calcio - Serie A

Live calendari Serie A: il Bologna partirà in casa

M. Minguzzi

E' il primo passo ufficiale della nuova stagione. Nell'ambito del Festival della Serie A sta per essere svelato il calendario della prossima stagione: teatro la città di Parma dove saranno…

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Mercato - Bologna sul mediano brasiliano Cauan Barros

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Ufficializzato Domenico Tedesco come nuovo allenatore del Bologna con contratto biennale e opzione per il terzo anno, ora il club può tuffarsi concretamente sul mercato. Le riflessioni maggiori…

Boca Juniors v Cruzeiro - Copa CONMEBOL Libertadores

Mercato - Piace il giovane talento argentino Tomas Aranda

M. Minguzzi

Ieri Marco Di Vaio ha affermato che un eventuale cambio di allenatore non avrebbe stravolto totalmente le strategie di mercato. I piani imbastiti in queste settimane, in larga parte, resteranno, ma…