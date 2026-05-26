Manuel Minguzzi

| Caporedattore

Bolognese classe 1985, quindi giovane ma non troppo, o viceversa, tortellinista, lasagnista e giornalista per Tbw dal 2013 con il ruolo caporedattore, non ha mai più visto il Bologna in Europa dal 2002 ad oggi. Un po’ troppo…Vanta numerose esperienze in radio e tv ma soprattutto si vanta di essere tennista e padellista (seguendo la moda del momento) con il mito di Roger Federer nel cuore. Segno zodiacale vergine, con tutte le conseguenze del caso, si nutre dell’orgoglio di vivere a Basket City sulla sponda bianconera della Virtus perché, come diceva Sasha Danilovic, ‘io può’. Sarebbe pure tifoso Ferrari, ma questo è un altro discorso.