Le priorità erano due in questa prima fase di mercato: terzino sinistro e mediano. Con le sue tempistiche, il Bologna ha preso entrambi. Il primo è ufficiale, Rahim Alhassane a 3 milioni di euro, il secondo lo dovrebbe diventare la settimana prossima, ovvero Mikel Amondarain a 9 milioni di euro più bonus.

Adesso, sostanzialmente, la prima parte va in archivio. La rosa del Bologna dovrà essere snella con una partita a settimana, indicazioni per 22-23 giocatori di movimento, e senza qualche cessione non ci saranno movimenti in entrata. Ci sono cinque esterni offensivi, cinque terzini e cinque centrali difensivi. Uno se ne andrà, ovviamente Jhon Lucumi, attenzione al Galatasaray, ma per prendere un sostituto serviranno le uscite anche di Casale e Ilic. A centrocampo, si valuteranno ulteriori innesti dopo che Tedesco avrà preso una decisione su Oussama El Azzouzi, mentre davanti il primo a uscire dovrebbe essere Benja Dominguez, che vuole andare a giocare. Sul resto, invece, dipenderà dal tenore delle offerte. Sarà un mese di passione per Jonathan Rowe, su cui potrebbe irrompere la Premier, e su Santiago Castro: il Bologna vuole tenerli, ma a fronte di offerte da 40 milioni di euro potrebbe aprirsi il tavolo delle trattative. In caso di qualche cessione si procederà, ovviamente, alla sostituzione.