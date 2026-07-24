Non è ancora ufficiale il passaggio di Federico Ravaglia al Watford. Il portiere classe 1999 non è salito in ritiro e per lui si sono subito aperte le porte del mercato, data la volontà di fare il primo portiere altrove.

La pista Watford è decollata in tempi rapidi, ma ancora non è stata ufficialmente sancita la cessione in Championship inglese. Da Oltremanica si sostiene la teoria di visite mediche da approfondire, ma per il Resto del Carlino il ritardo deriverebbe solo ed esclusivamente per un cambio di formula sul trasferimento. Sarà a titolo definitivo per 7 milioni di euro, ma il Bologna si vuole riservare un diritto di recompra più o meno alla stessa cifra. Inoltre, il club inglese deve prima smaltire un paio di esuberi prima di procedere ai comunicati ufficiali.