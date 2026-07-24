Se in entrata il Bologna ha piazzato il colpo Mikel Amondarain, per quanto riguarda le uscite si registrano movimenti importanti da Istanbul, dove il Galatarasay si è inserito nella corsa a Jhon Lucumi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dell Sport Stadio, il colombiano avrebbe ricevuto una ricca proposta sull'ingaggio dal club turco, per una cifra di 4 milioni netti a stagione. Apertura di Lucumi e del suo agente dato che la cifra offerta è ben più del doppio di quanto percepisce a Bologna e superiore, per ora, alle altre proposte ricevute. Si deve però lavorare sul cartellino e toccherà al procuratore di Lucumi portare in dote una offerta da almeno 23 milioni di euro per arrivare alla cessione del suo assistito.