I turchi si muovono sul colombiano con una ricca offerta per l'ingaggio
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Se in entrata il Bologna ha piazzato il colpo Mikel Amondarain, per quanto riguarda le uscite si registrano movimenti importanti da Istanbul, dove il Galatarasay si è inserito nella corsa a Jhon Lucumi.
Secondo quanto riportato dal Corriere dell Sport Stadio, il colombiano avrebbe ricevuto una ricca proposta sull'ingaggio dal club turco, per una cifra di 4 milioni netti a stagione. Apertura di Lucumi e del suo agente dato che la cifra offerta è ben più del doppio di quanto percepisce a Bologna e superiore, per ora, alle altre proposte ricevute. Si deve però lavorare sul cartellino e toccherà al procuratore di Lucumi portare in dote una offerta da almeno 23 milioni di euro per arrivare alla cessione del suo assistito.
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