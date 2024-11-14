Terremoto Virtus: esonerato Dusko Ivanovic
Clamorosa notizia proveniente dalla Virtus Bologna. Il club ha esonerato Dusko Ivanovic e affidato la squadra a Nenad Jakovljevic. 'Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver sollevato…
Clamorosa notizia proveniente dalla Virtus Bologna. Il club ha esonerato Dusko Ivanovic e affidato la squadra a Nenad Jakovljevic. 'Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver sollevato…
Una giornata positiva per Luca Vilodza, playmaker della Virtus. Il Gip del Tribunale di Bologna non ha convalidato l'arresto del giocatore e della moglie Milica Tasic, che erano stati accusati, il 15…
Troppi rischi. La Questura ha chiesto il rinvio del match di Eurolega tra Virtus e Maccabi Tel Aviv in programma per venerdì 21. La richiesta è di spostare la gara almeno a dicembre per motivi di…
Secondo quanto riportato da Ansa poco fa, è stato rimesso in libertà il giocatore della Virtus Bologna Luca Vildoza. L'arresto, dunque, non sarebbe stato convalidato e questo eviterà anche il processo…
Riportiamo integralmente il comunicato della Virtus riguardanti le condizioni di Achille Polonara. Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è…
Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che nel corso della gara di Campionato con Reggio Emilia, Will Clyburn ha riportato una lesione parziale alla fascia plantare del piede sinistro. Il…
Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A comunica di aver raggiunto un accordo con Duško Ivanović fino al 30 giugno 2025. Una Coppa Korac, tre campionati spagnoli, quattro Copa del Rey e una Coppa di…
Luca Banchi si è dimesso e la sua avventura in Virtus si può definire terminata. La decisione da parte dell'allenatore toscano è arrivata poche ore dopo l'ennesima sconfitta in Eurolega (la Virtus è…