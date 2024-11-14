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Basket

EA7 Emporio Armani Milan v Virtus Bologna - Euroleague 2025/2026

Terremoto Virtus: esonerato Dusko Ivanovic

R. TuttoBolognaWeb

Clamorosa notizia proveniente dalla Virtus Bologna. Il club ha esonerato Dusko Ivanovic e affidato la squadra a Nenad Jakovljevic. 'Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver sollevato…

Vildoza

Virtus, il Gip non convalida l'arresto di Luca Vildoza

R. TuttoBolognaWeb

Una giornata positiva per Luca Vilodza, playmaker della Virtus. Il Gip del Tribunale di Bologna non ha convalidato l'arresto del giocatore e della moglie Milica Tasic, che erano stati accusati, il 15…

Edwards

Repubblica - La Questura chiede il rinvio di Virtus-Maccabi

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Troppi rischi. La Questura ha chiesto il rinvio del match di Eurolega tra Virtus e Maccabi Tel Aviv in programma per venerdì 21. La richiesta è di spostare la gara almeno a dicembre per motivi di…

Vildoza

Rimesso in libertà Luca Vildoza: fatti da accertare

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Secondo quanto riportato da Ansa poco fa, è stato rimesso in libertà il giocatore della Virtus Bologna Luca Vildoza. L'arresto, dunque, non sarebbe stato convalidato e questo eviterà anche il processo…

Polonara

Virtus: a Polonara è stata diagnosticata la leucemia mieloide

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Riportiamo integralmente il comunicato della Virtus riguardanti le condizioni di Achille Polonara. Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è…

Clyburn

Virtus, lungo stop per Clyburn: ecco le sue condizioni

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Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che nel corso della gara di Campionato con Reggio Emilia, Will Clyburn ha riportato una lesione parziale alla fascia plantare del piede sinistro. Il…

Ivanovic

UFFICIALE - Dusko Ivanovic nuovo coach Virtus

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Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A comunica di aver raggiunto un accordo con Duško Ivanović fino al 30 giugno 2025. Una Coppa Korac, tre campionati spagnoli, quattro Copa del Rey e una Coppa di…