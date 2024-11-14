Virtus, il Gip non convalida l'arresto di Luca Vildoza R. TuttoBolognaWeb Redazione TuttoBolognaWeb 13 gennaio - 13:41 13 gennaio

Una giornata positiva per Luca Vilodza, playmaker della Virtus. Il Gip del Tribunale di Bologna non ha convalidato l'arresto del giocatore e della moglie Milica Tasic, che erano stati accusati, il 15…