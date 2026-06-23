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Virtus giovane

Conferenza stampa di fine stagione oggi per Massimo Zanetti, patron della Virtus. Queste le sue parole relative al mercato, all'eventuale cessione del club e al futuro in Eurolega: "La nuova squadra mi vedrà qui e al comando. Io ci sarò sempre e aiuto la Virtus. Stiamo facendo una bella squadra e ho deciso di cambiare l'indirizzo. La responsabilità è mia, Ronci è il mio braccio armato ma il sì definitivo lo dico sempre io. Ho fatto una scelta diversa, sul budget ho letto dati non veritieri. Il budget è di 25 milioni, non 15, oltre ai giocatori c'è tutto il resto. E quando abbiamo speso molto di più non abbiamo fatto dei risultati molto diversi da questi. Non sono i soldi che fanno i risultati, ma un insieme di componenti. Il nuovo indirizzo è fare una squadra molto giovane con ragazzi già forti. Costano meno dei vecchi".

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