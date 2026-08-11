Il Bologna e la Fiorentina hanno parlato di Roberto Piccoli negli ultimi giorni, ma sotto sotto potrebbe esserci stata anche l'idea di un rilancio calcistico per Giovanni Fabbian proprio in rossoblù. Lo rende noto l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando non tanto di affare in dirittura d'arrivo quanto piuttosto di "un'idea sufficientemente forte".

Secondo il quotidiano, la pista Fabbian è riemersa nelle ultime ore ed è chiaro che potrebbe arrivare a fumata bianca con la formula del prestito, vista la cessione nel gennaio scorso. "Il giocatore, che pare fuori (fino a prova contraria) dalle idee di Grosso, davanti all'idea di rilanciarsi proprio a Bologna non rimarrebbe indifferente, oltretutto dentro un modulo (il 4-3-3) che è il suo", si legge. Che cosa accadrà? Lo scopriremo presto. Sicuramente, intanto, il nome di Fabbian è tornato però a circolare in orbita rossoblù.