Nel giro di un paio di giorni Roberto Piccoli dovrebbe diventare un calciatore del Bologna, e la speranza dei due club è che addirittura già oggi possa essere trovata la quadra, anche perché sia il Bologna che la Fiorentina desiderano che questo affare si faccia. Lo scrive a chiare lettere il Corriere dello Sport oggi in edicola, secondo cui sono stati fatti passi avanti e la forbice tra richiesta e offerta è diminuita.

Parlando di cifre, Paratici sta chiedendo 19/20 milioni di euro per la cessione dell'attaccante, mentre a Bologna ritengono che fino a 16/17 milioni Piccoli possa rappresentare un affare. Sembra evidente che sarà fondamentale per i due club trovare la formula giusta: se fino a ieri sembrava sicura la soluzione a titolo definitivo, scrive il quotidiano, ora sta prendendo campo anche quella del prestito con obbligo di riscatto, ad una cifra fissa intorno ai 16 milioni di euro e un paio di milioni di bonus legati all'eventuale sbarco del Bologna in Europa.