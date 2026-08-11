Anche Il Resto del Carlino in edicola questa mattina fa il punto sull'operazione Roberto Piccoli. Che ancora non si sblocca: il Bologna non intende andare oltre i 17-18 milioni di euro per portarsi a casa l'attaccante della Fiorentina, anche se nelle ultime ore è balenata l'idea di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alle coppe dei rossoblù.

Quest'ultimo scenario però non sembra però spopolare tra i banchi della viola, e così l'affare resta in stand-by. Per quanto non si sa ancora, quel che è certo è che il Bologna si sta guardando intorno dal momento che, Piccoli o non Piccoli, un attaccante servirà considerando che Dallinga pare diretto al Colonia. Tre nomi in lista in caso di fumata nera per il centravanti della Fiorentina: Lorenzo Lucca, Evan Ferguson e Marc Guiu.