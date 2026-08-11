Testa a testa tutto tedesco per l'attaccante olandese
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Scatto del Colonia per Thijs Dallinga. L'attaccante olandese si avvicina al trasferimento in Bundesliga, ma non al Werder Brema come sembrava inizialmente: nella serata di ieri è arrivato il sorpasso proprio del Colonia, altra squadra tedesca, che secondo Gianluca di Marzio al momento sarebbe favorita per il centravanti rossoblù.
Secondo l'esperto di mercato, il club tedesco sta cercando di chiudere l'operazione per anticipare la concorrenza, principalmente di altre squadre connazionali. Dallinga era seguito anche dal Genoa in Italia. L'eventuale addio dell'olandese permetterebbe al Bologna di finalizzare l'arrivo di Roberto Piccoli dalla Fiorentina, che a sua volta si fionderebbe poi su Pellegrino del Parma. Il trasferimento di Piccoli in rossoblù avverrebbe a titolo definitivo.
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