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PICCOLI ENTRO 48 ORE

O si chiude entro domani sera, oppure il Bologna vira su un altro attaccante. Sembra essere questa la filosofia con cui i rossoblù stanno approcciando la trattativa per Roberto Piccoli. E' la prima scelta per l'attacco, ma manca l'accordo con la Fiorentina: la viola chiede 20 milioni, il Bologna si ferma a 17. E manca anche intesa totale sulla formula: dovrebbe essere prestito con obbligo di riscatto o cessione a titolo definitivo.

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