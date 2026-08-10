"La difesa prende sempre gol (tranne che in un test), l'attacco ha realizzato solamente 7 reti su azione". La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina concentra la sua analisi delle amichevoli estive del Bologna su due aspetti fondamentali: una retroguardia che scricchiola, ma soprattutto un attacco che non segna. Il quotidiano parla di problema gol, e non ha dubbi: Piccoli serve entro 48 ore.

I rossoblù stanno lavorando secondo un prestito con obbligo di riscatto determinato, probabilmente legato alla qualificazione alla prossima Europa, ad un cifra che non superi i 18 milioni di euro. E si è dato un termine per chiudere l'operazione secondo il giornale: i primi due giorni della settimana. "In caso di niente di fatto, andrà a rivolgersi altrove", si legge. Intanto, Dallinga a breve potrebbe andare in Bundesliga: lo aspetta il Werder Brema.