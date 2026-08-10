Il Resto del Carlino in edicola questa mattina fa il punto sulla trattativa Lucumi-Juventus. Si potrebbe dire che racconta quali novità ci sono, ma sarebbe un errore perchè effettivamente di nuovo non c'è nulla: il colombiano continua ad aspettare i bianconeri, con cui ha già un accordo di contratto, ma deve pazientare ancora perchè l'intesa tra i due club manca.

"La Juventus fa forza sulla volontà del calciatore per tirare sul prezzo con il Bologna", si legge. Senza successo però: almeno per il momento, i rossoblù non intendono fare sconti. E continuano a pensare all'inserimento di Cabal nella trattativa: in prestito con diritto di riscatto sarebbe gradito eccome. In caso di partenza di Lucumi, Cabal o non Cabal, il Bologna dovrà andare a pescare un altro centrale dal mercato: in lista Leysen dell'Union St. Gilloise, Rodriguez del Cagliari e Bozhinov del Pisa.