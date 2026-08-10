Continuano a circolare voci sul futuro di Benjamin Dominguez. Dopo Lecce e Cagliari e un sondaggio dall'Inghilterra, del Norwich per la precisione, ecco che si è fatto avanti il Sassuolo di Aquilani per l'ala argentina. Lo segnala La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: l'idea è quella di un prestito con diritto di riscatto.

"Ci sono basi forti e la volontà da parte del giocatore di restare vicino a Bologna o comunque in Italia", si legge. È ancora da stabilire a quanto sarà fissata la cifra dell’eventuale riscatto da parte del Sassuolo secondo il quotidiano, ma intanto c'è che il Bologna spera in un rilancio del giocatore che necessita di un maggior minutaggio. Unico ostacolo, la concorrenza: nel ruolo di Dominguez gioca già un certo Laurentiè, non è detto quindi che Benja sarebbe titolare a Sassuolo, anzi.