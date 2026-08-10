Anche il centrocampo del Bologna potrebbe necessitare di un rinforzo. Il mancato rinnovo di Freuler ha lasciato scoperto uno slot in mediana, si è parlato nei giorni scorsi di Sabitzer ma al momento non ci sono novità su questo fronte. E se la novità fosse proprio Remo Freuler?

Lo scrive Il Resto del Carlino oggi in edicola, ricordando che l'unica certezza ad oggi è che lo svizzero non ha ancora deciso cosa fare della sua vita. "Prolungando le vacanze sta lasciando tutte le porte aperte. Compresa quella di Casteldebole", si legge. Qualcuno sussurra ancora il suo nome in vista della prossima stagione, vedremo cosa accadrà. Quanto al prestito di Koopmeiners, secondo il quotidiano si tratta di una suggestione a cui credono maggiormente in ambiente Juventus che a Bologna.