Benjamin Dominguez lascia il Bologna e resta in Serie A. In mattinata avevamo parlato di un interesse del Sassuolo per l'argentino, ora Gianluca Di Marzio aggiorna sull'operazione: trattativa ai dettagli, la fumata bianca è ad un passo. L'accordo sembra essere totale, l'affare andrà in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Al Sassuolo Dominguez avrà sicuramente maggior minutaggio nonostante la concorrenza di Laurentiè. Al Bologna l'esterno sudamericano avrebbe avuto sicuramente molto meno spazio: Orsolini, Cambiaghi, Bernardeschi, Rowe, sono in tanti per poche maglie. Si attende ora una comunicazione ufficiale, e arriverà presto a meno che non ci siano intoppi dell'ultimo minuto.