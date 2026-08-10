Torbjorn Heggem si prepara a diventare il nuovo leader carismatico della difesa del Bologna. E non potrebbe essere altrimenti: esperienza ne ha, dall'alto dei suoi 27 anni compiuti, e il calcio italiano lo conosce, considerando la quarantina di presenza messe a referto con la maglia del Bologna lo scorso anno tra tutte le competizioni. Senza Lucumi, sarà lui ad essere promosso nel ruolo di leader.

"Rientrato in gruppo da neanche una settimana, sta accelerando per dare a Tedesco una certezza dietro: quella mancata in tutte le amichevoli estive. Poi verrà il momento di capire chi sarà il compagno più o meno definitivo con cui rodare l'intesa, se Vitik o Helland", si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Heggem sa di avere le qualità per fare bene, lo ha dimostrato già la scorsa stagione, specialmente nella prima parte. Ora serve continuità. Da leader però.