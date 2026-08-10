Alla sesta amichevole stagionale il Bologna deve constatare che senza Lucumi ed Heggem sono dolori. Lo scrive a chiare lettere La Repubblica in edicola questa mattina: i due difensori centrali non hanno giocato nemmeno una sfida estiva sotto la guida di mister Tedesco, e i numeri della fase difensiva non sorridono purtroppo.

"Tutti test in cui è emersa una preoccupante fragilità difensiva, con lacune o errori dei singoli anche nelle partite in cui non si è subito gol", si legge. Nell'ultima sfida contro il Pisa il Bologna ha subito quattro gol, di cui uno su calcio da fermo e due in contropiede. La buona notizia della retroguardia riguarda Emil Holm, che ha messo i primi minuti estivi nelle gambe e dovrebbe restare in rossoblù a giocarsi un posto sulla corsia destra con Zortea.