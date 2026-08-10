Anche La Repubblica in edicola questa mattina aggiorna sulla girandola di punte che coinvolge il Bologna. Secondo il quotidiano una soluzione potrebbe essere trovata: Piccoli in, Dallinga out, questa è la tendenza in linea di massima. Il quotidiano aggiunge un dettaglio che gli altri quotidiani non considerano: i rossoblù potrebbero strappare anche un prestito con diritto di riscatto sui 18 milioni di euro.

Il Bologna è vicino all'accordo con la Fiorentina, su questo sono tutti d'accordo. Quanto a Dallinga, l'interesse del Genoa resta vivo, anche se la Bundesliga e soprattutto il Werder Brema sembrano fare maggiormente sul serio. E proprio Brema sembra essere la destinazione più probabile. "A quel punto il domino si può completare", conclude il quotidiano.