"Lucumi sta lottando per la Juve di giorno in giorno. Aspetta, spera, ci sono chiamate dall'Inghilterra, ci ha provato il Como prima di prendere Chalobah. La Juve sa che il giocatore sta aspettando". Lo rende noto Fabrizio Romano, noto conoscitore di calciomercato, che aggiorna sulla trattativa tra Bologna e Juventus per il difensore colombiano.

La palla sembra essere nelle mani della Juventus, che deve decidere se affondare o meno il colpo. Si tratta di un'operazione che i bianconeri hanno messo in piedi a inizio giugno, prima di defilarsi visto che i 28 milioni della clausola sembravano decisamente troppi. Oggi la squadra di Spalletti spera di riuscire ad arrivare a condizioni diverse. "Lucumi spera nella Juve, ma come detto la Juve adesso deve decidere se procedere o meno", spiega Romano.