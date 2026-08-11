La trattativa per Lucumi alla Juventus potrebbe svoltare in ogni momento, in un senso o nell'altro. I contatti tra i due club sono proseguiti anche nelle ultime ore, e i rapporti tra le due società restano ottimi. Ma al momento non sono bastati per raggiungere un buon compromesso. E se l'affare non si dovesse sbloccare nel giro di 2-3 giorni, potrebbero anche virare su un altro obiettivo.

Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, aggiornando sulla questione cifre. Gli emiliani non si smuovono dai 25 milioni di euro della valutazione del colombiano, e sono disposti a prendere in considerazione l'inserimento di una contropartita, potenzialmente Cabal, solo in un secondo momento e in prestito. La Juventus, dal canto suo, è tornata alla carica ma non intende superare i 17-18 milioni per un giocatore col contratto in scadenza fra dieci mesi. "Si tratta a oltranza, non all’infinito", si legge. In sintesi: alla Continassa sono ore di valutazioni e in giornata verrà effettuato un nuovo tentativo con il Bologna. Che forse sarà l'ultimo, chissà.