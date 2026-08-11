Secondo il Corriere di Bologna il nodo della questione Roberto Piccoli riguarda la formula. Da alcune ore le parti ragionano sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, secondo il quotidiano la più adatta per arrivare alla fumata bianca. Cifre: la Fiorentina vorrebbe circa 18 milioni per fare una piccola plusvalenza, il Bologna è pronto ad arrivarci con bonus legati ad un'eventuale qualificazione europea.

Viceversa, si legge, i rossoblù resterebbero sui 16, massimo 17 milioni. "Parti al lavoro per smussare gli ultimi spigoli", scrive il quotidiano. Il Bologna dal canto suo non ha ancora alzato bandiera bianca: dai tempi dell'Atalanta Sartori stima l'attaccante oggi alla viola, che per altro ha segnato già 4 gol contro i felsinei in carriera. "Ora si parla di cifre e sono coinvolti in prima persona gli ad Fenucci e Ferrari, oltre al ds viola Paratici, perché ci sono cifre da far quadrare per tutti e non è semplice", conclude il Corriere.