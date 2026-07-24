Il Bologna ha vinto la corsa per Mikel Amondarain, mediano 21enne dell'Estudiantes. La frase di Claudio Fenucci due giorni fa aveva fatto centro: "E' il primo obiettivo".

Nel tardo pomeriggio di ieri l'affare si è sbloccato e l'interno argentino sarà martedi a Bologna per le visite mediche, sostiene Gazzetta. Affare da 10 milioni più bonus per regalare a Domenico Tedesco il nuovo mediano titolare. Per Amondarain contratto fino al 2030 con opzione per il 2031. Mikel porta con sè non solo personalità e tecnica, ma anche due trofei vinti dato che in Argentina ha vinto campionato e Copa dei Campeones e in questa stagione aveva già disputato 14 partite nel torneo Apertura con 2 gol e 2 assist, più altre sei partite di Libertadores. In una intervista a Gazzetta proprio il presidente dell'Estudiantes Juan Sebastian Veron lo aveva segnalato: "E' un mediano box to box, è fortissimo e con ottime prospettive".