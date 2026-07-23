Si sblocca la trattativa per l'argentino: affare da 10 milioni di euro
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Dovrebbe essere giunta alla fine la telenovela Mikel Amondarain. La cassazione porta la firma di Fabrizio Romano, che segnala il raggiungimento dell'accordo tra Bologna ed Estudiantes per formula e cifra dell'operazione.
'Il Bologna sta per firmare Mikel Amondarain dall'Estudiantes, ci siamo! Accordo verbale raggiunto con giocatore e club mentre i passaggi formali sono in programma a breve per il centrocampista che giocherà in Italia', ha scritto su X il noto esperto di mercato. Come avevamo segnalato su TBW, entro venerdì il Bologna avrebbe chiuso la partita in un senso o nell'altro, attendendosi una risposta dagli argentini. Oggi sarebbe arrivata. Decisivo il rilancio del club rossoblù che dovrebbe prelevare il centrocampista per circa 10 milioni di euro.
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