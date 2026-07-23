Dovrebbe essere giunta alla fine la telenovela Mikel Amondarain. La cassazione porta la firma di Fabrizio Romano, che segnala il raggiungimento dell'accordo tra Bologna ed Estudiantes per formula e cifra dell'operazione.

'Il Bologna sta per firmare Mikel Amondarain dall'Estudiantes, ci siamo! Accordo verbale raggiunto con giocatore e club mentre i passaggi formali sono in programma a breve per il centrocampista che giocherà in Italia', ha scritto su X il noto esperto di mercato. Come avevamo segnalato su TBW, entro venerdì il Bologna avrebbe chiuso la partita in un senso o nell'altro, attendendosi una risposta dagli argentini. Oggi sarebbe arrivata. Decisivo il rilancio del club rossoblù che dovrebbe prelevare il centrocampista per circa 10 milioni di euro.