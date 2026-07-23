Tanto lavoro da fare in ritiro per preparare il nuovo Bologna. Dettami tattici diversi, intensa preparazione fisica, lavoro video per studiare e analizzare ogni piccolo dettaglio. E' questo il mondo di Domenico Tedesco alla sua prima stagione al Bologna.

Nei giorni scorsi qui a Valles è salita la tv ufficiale del club che ha prodotto e rilasciato diversi contenuti, tra i quali anche una breve intervista con l'allenatore: "In ritiro c'è tanto lavoro da fare, perché riguardiamo gli allenamenti e cerchiamo le situazioni da far vedere ai ragazzi, con i quali parliamo molto e facciamo anche analisi video individuali. Li vedo tutti molto concentrati e applicati, è bello allenarsi con loro".