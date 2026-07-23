Capitolo mercato in uscita oggi sul Resto del Carlino. Jhon Lucumi, reduce dal mondiale con la Colombia, rientrerà il 30 luglio a Casteldebole, ma non resterà a lungo.

Il difensore considera conclusa la sua esperienza a Bologna dopo quattro anni e il club vuole accontentarlo, a patto che arrivi l'offerta giusta. Scaduta la clausola da 28 milioni, i rossoblù possono fare un piccolo sconto, ma non eccessivo. Sotto i 25 milioni di euro non si vuole andare e attenzione a ciò che succederà da Istanbul, dove l'ex tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha chiesto ai dirigenti del Besiktas di provare a prendere Lucumi. La prima offerta di 12 milioni più il mediano Jean Onana è stata ritenuta bassa. Inoltre, conterà anche la volontà di Lucumi: dalla Colombia raccontano che lui voglia una big italiana.