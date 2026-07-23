Pagina di Gazzetta oggi dedicata ad Atalanta e Bologna, reduci dai pareggi per uno a uno contro Mantova e Heidenheim: 'Niente decollo per Sarri e Tedesco' scrivono sulla rosea.

'Solo pari per il Bologna, ma tornano le ali' si legge, dopo lo 0-4 contro l'Arminia Bielefeld il tecnico Tedesco torna sugli esterni e ottiene segnali di un certo tipo, sicuramente migliori, e facendo qualche passettino avanti rispetto a qualche giorno fa. Forse una piccola rivisitazione per sfruttare nuovamente le ali di attacco dato che durante l'amichevole sono stati molto coinvolti Cambiaghi, Orsolini, Dominguez e Rowe, mentre Berna ha agito più internamente a mezza via tra attacco e centrocampo. Insistenza verso l'esterno che ha richiamato le idee di Vincenzo Italiano. Poi, applausi a Libra, il 2008 che ha strappato l'occhio per personalità e tecnica.