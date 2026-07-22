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Rinnovo Orso

Si lavora al rinnovo di Orsolini e all'innesto di un mediano, così Claudio Fenucci a Sky a margine dell'amichevole del Bologna contro l'Heidenheim: “Orsolini è con noi da otto anni e ho sempre detto che è un simbolo della società. Per il rinnovo non siamo lontani e vorremmo mettere fine a quella che non vorremmo diventasse una telenovela. Con un piccolo sforzo suo e nostro cercheremo di arrivare a una conclusione positiva. Lucumi? L’anno scorso aveva ritenuto si fosse chiuso un ciclo, gli abbiamo chiesto di rimanere e l’ha fatto disputando una ottima stagione. Con l’offerta giusta valuteremo assieme a lui cosa fare”.

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