Jhon Lucumi, come un anno fa, considera la sua avventura a Bologna conclusa. Nell'estate 2025 il Sunderland si impegnò molto per riuscire a prenderlo, ma il Bologna, ceduto Beukema, non volle impoverire ulteriormente la difesa.

Così, il club aveva promesso al giocatore di procedere alla cessione durante questa sessione di mercato, a patto che si verificassero le condizioni giuste. Cosa significa? L'offerta congrua. L'asticella è stata posta a 25 milioni di euro, sottolinea oggi il Resto del Carlino, una cifra che resta alta per il mercato italiano infatti né Juve e né Inter l'hanno per ora offerta. Ecco allora che secondo le ultime ricostruzioni, il Besiktas di Vincenzo Italiano si sarebbe mosso concretamente, sondando la pista per il centrale colombiano.