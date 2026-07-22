Il blitz del Nottingham Forest rischia di complicare oltremodo la trattativa tra Estudiantes e Bologna per Mikel Amondarain. Il club rossoblù, senza cessioni e dovendo contenere i costi, non può rilanciare, scrive oggi il Resto del Carlino.

Gli argentini chiedono cifre tra i 9 e i 10 milioni di euro, ma ieri c'è stato il serio inserimento del Nottingham Forest, che è rimasto nell'ombra per una settimana ed è ora uscito allo scoperto. La storia dice che quando si muove la Premier tutto si complica. Ecco allora la pista Galarza, mediano del River Plate: trattativa che sarebbe meno in salita, seppur non facile. Il 70% del cartellino del paraguaiano appartiene al River, mentre la restante parte è in mano a fondi e agenti. Il River può cedere la sua quota per 5 milioni di dollari ma il Bologna cerca di capire quanto possa costare il restante 30%.