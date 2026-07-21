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Mikel Amondarain

Come affermato questa mattina dall'amministratore delegato Claudio Fenucci, Mikel Amondarain è uno degli obiettivi di mercato del Bologna e questi sono i giorni dove i rossoblù proveranno a chiudere la trattativa. Il problema è l'inserimento del Nottingham Forest, che per ora ha solo chiesto informazioni senza presentare una offerta ufficiale all'Estudiantes. La prima proposta rossoblù non è andata a buon fine e serve un rilancio per provare a chiudere. L'operazione si prospetta tra i 9 e i 10 milioni di euro più percentuale sulla rivendita. Il Bologna resta in pole position, ma ogni giorno che passa rischia di complicare la riuscita dell'operazione.

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