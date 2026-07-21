Domani il secondo test in quota alla Fussball Platz di Valles, avversario l'Heidenheim di Bundesliga 2, e ultime prove di formazione oggi pomeriggio per Domenico Tedesco.

Ancora tanto pallone nelle sedute di allenamento per il neo tecnico che ha provato la costruzione da basso con l'intento di migliorare e sveltire gli automatismi sui nuovi dettami tattici. Per una idea sulle formazioni, eccole. Da una parte schierati Zortea, Vitik, Helland e Miranda in difesa, in mezzo Pobega ed El Azzouzi mediani, Berna a muoversi nel ruolo di mezzala, con davanti Orso, Castro e Cambiaghi. L'altro undici era invece composto da De Silvestri, Casale, Ilic e Papazov dietro, in mezzo Badori perno centrale, ai lati Odgaard e Libra, poi davanti Dominguez a destra, Dallinga al centro e Rowe a sinistra. Da segnalare un errore in uscita di Skorupski con gol di testa di Thijs, dall'altra parte scavetto mancino di Cambiaghi su palla persa in costruzione tra Casale e Badori. Giri di campo e allenamento differenziato per Lewis Ferguson e Emil Holm. Domani alle 16 amichevole contro l'Heidenheim in diretta sul canale Youtube del Bologna e sulla piattaforma Dazn, in radio su Nettuno Bologna Uno. Differita in serata su TRC.