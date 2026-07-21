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Tedesco

Obiettivo Europa. Lo aveva affermato venerdì Federico Bernardeschi, lo ha ribadito oggi Juan Miranda. Il terzino spagnolo si appresta a disputare la sua terza stagione a Bologna, ed è quella con il nuovo calcio di Domenico Tedesco. Queste le sue parole in conferenza stampa:

"Le sensazioni sono buone, il lavoro sta andando bene anche se dobbiamo migliorare molto. All'inizio del campionato manca ancora tanto tempo e serve imparare tutte le nuove indicazioni tattiche. Partiamo un po' da capo e l'obiettivo è arrivare in forma alla prima giornata. Cosa cambia per me? Lo stile è simile con quello di Italiano. Anche Tedesco lavora tanto sulla palla e sulla costruzione, sono due allenatori offensivi e questo mi piace. La mentalità è un po' spagnola. Tocca a noi lavorare di più perché c'è un metodo un po' diverso ma nel complesso per me non cambia tanto".

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