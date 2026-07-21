Lo stato maggiore del Bologna è a Valles, a parte Giovanni Sartori che sta continuando a lavorare sul mercato da Casteldebole.

Ieri sera era giunto in ritiro l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, che questa mattina ha parlato alla stampa, mentre nella giornata di oggi ha raggiunto la squadra anche il direttore sportivo Marco Di Vaio. Entrambi hanno seguito da bordo campo la seduta pomeridiana alla Fussball Platz di Valles e Fenucci ha avuto anche un breve colloqui con il tecnico Domenico Tedesco poco prima del via degli allenamenti. Iniziano giorni caldi di mercato, con la trattativa per Mikel Amondarain allo snodo decisivo in un senso o nell'altro, mentre in uscita si attende una proposta congrua per Jhon Lucumi. Domani sera invece saliranno in Pusteria anche Nikola Moro, reduce dalle vacanze post mondiale, e Rahim Alhassane, che ieri ha firmato il contratto con il Bologna.