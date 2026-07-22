Le possibilità, come affermato ieri dall'amministratore delegato Claudio Fenucci, erano basse, e infatti si stanno per azzerare nelle prossime ore. Remo Freuler non firmerà il rinnovo con il Bologna.

Il mediano svizzero era alla ricerca dell'ultimo contratto importante della sua carriera ed evidentemente i parametri economici erano molto alti per la Serie A, tant'è che nemmeno la Roma lo ha firmato una volta scaduto il contratto con il Bologna. Così, come riporta Gianluca Di Marzio, l'offerta giusta è arrivata dal campionato arabo. Freuler, infatti, è molto vicino a firmare con il Neom, che ha presentato allo svizzero una ricca offerta nelle ultime ore. Dopo un triennio si chiude dunque l'avventura di Remo con i rossoblù.