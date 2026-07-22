Dopo lo zero a quattro contro l'Arminia Bielefeld il Bologna proverà a fare meglio oggi pomeriggio alle 16 contro l'Heidenheim, formazione di Bundesliga 2, fresca di retrocessione dalla Serie A con il diciassettesimo posto in Bundes. L'allenatore è Frank Schmidt, che siede sulla panchina dal lontano 2007.

Il calcio d'inizio sarà alle 16 alla Fussball Platz di Valles, dove sono attesi circa mille spettatori, con diretta sul canale Youtube del Bologna e sulla piattaforma Dazn. Diretta Radio su Nettuno Bologna Uno. Differita in chiaro alle 21.30 su TRC. La partita si giocherà sotto gli occhi dello stato maggiore del Bologna dato che sono presenti sia l'Ad Claudio Fenucci che il diesse Marco Di Vaio.