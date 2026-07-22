Pure la pista Ognjen Ugresic non si è sbloccata. Il Partizan non ha sciolto le riserve sul giovane mediano serbo, giocatore più offensivo rispetto ad Amondarain, e fino a giovedì probabilmente non si muoverà foglia.

Come riporta il Resto del Carlino, infatti, il Partizan è impegnato nei preliminari di Conference League contro lo Strassen: un impiego o meno di Ugresic sarebbe un chiaro segnale di mercato. I serbi chiedono circa 10 milioni di euro, cifra che il Bologna vorrebbe raggiungere con 5-6 milioni di parte fissa più bonus più il cartellino di Mihajlo Ilic. In ogni caso, il club rossoblù sonda diverse piste, oltre ad Amondarain, Galarza e Ugresic, perché di mediani ne potrebbero arrivare due. In lista ci sono anche Brescianini e Folorunsho dal mercato italiano, e Kjaergaard del Salisburgo e Jorgensen del Viborg da quello europeo.