Archiviata la seconda amichevole, è tempo di pensare ancora al mercato. Il Bologna necessita di un mediano, a maggior ragione nella giornata che ha aperto la pista araba per Remo Freuler.

Il Bologna è dunque alla stretta finale per Mikel Amondarain. Entro un paio di giorni il club rossoblù attende una risposta definitiva dall'Estudiantes sull'ultima offerta recapitata. Parola dell'Ad Claudio Fenucci che ha identificato nell'argentino il primo obiettivo, ma non l'unico. L'affare è da circa 9-10 milioni di euro, persisteva una piccola differenza tra richiesta e offrta, ma l'Estudiantes fino a qui non ha ancora dato il via libera e il Bologna entro il weekend vuole capire come muoversi. Qui a Valles si percepisce l'idea che entro pochi giorni si chiuderà per un mediano, motivo per il quale la telenovela Amondarain, in un senso o nell'altro, giungerà al termine. La fumata, nera o bianca, dovrà arrivare nel giro di 48 ore, altrimenti si virerà su altri profili. In ogni caso, è teoria latente in quel della Pusteria la volontà di chiudere per un centrocampista entro la fine del ritiro. Amondarain o un altro, il tempo stringe e Tedesco ha bisogno di rinforzi.