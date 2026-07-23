E' stallo per Mikel Amondarain, scrive oggi il Corriere dello Sport dopo le parole di ieri a Sky dell'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci: "Aspettiamo una risposta dell'Estudiantes, ma non è l'unico obiettivo".

La situazione dunque non si sblocca. Se in un primo momento le difficoltà sembrano solo burocratiche e di tempistiche, con la Supercoppa di Argentina che era in programma martedì e poi rinviata, ora emergono i contorni dello stallo e contemplano la differenza economica tra richiesta e offerta. Balla ancora un milione tra le parti, una piccola distanza che però sta scavando un solco rilevante tra i due club. Il Bologna, per esempio, è fermo a 8 milioni di euro. In ogni caso, scrive il Corriere dello Sport, se la trattativa non si sbloccherà il Bologna comincerà a guardarsi attorno.