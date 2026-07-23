Servono almeno 25 milioni per prelevare Jhon Lucumi e il primo che li metterà se lo prenderà. Il difensore sta aspettando le mosse delle big italiane prima di aprirsi al mercato estero, mentre il Bologna valuta i possibili sostituti.

C'è, però, un problema. Oggi in rosa ci sono anche Nicolò Casale e Mihajlo Ilic e per prelevare un sostituto di Lucumi servirà anche la loro cessione. Sicuri di restare sono Vitik, Helland e Heggem, così per completare il reparto con un quarto difensore servirebbero tre cessioni (appunto Lucumi, Casale e Ilic). Solo a fronte di questo il Bologna agirà. I nomi? Secondo il Resto del Carlino in lista ci sono Bozhinov del Pisa, che Sartori e Di Vaio avevano già cercato a gennaio, Leysen dell'Union Saint Gilloise, Pirola dell'Olympiacos e Diogo Leite, ancora senza contratto dopo aver rifiutato l'Arabia.