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Mikel Amondarain

Il Bologna vuole stringere per il mediano e chiudere entro tempi brevi. La telenovela Mikel Amondarain proseguirà al massimo per poche ore, perché il Bologna la sua proposta l'ha fatta e difficilmente la rilancerà. L'Estudiantes, però, ha bisogno di cedere dopo il procedimento Fifa in seguito al trasferimento di Facundo Farias. In sostanza, il club argentino ha bisogno urgente di una cessione per poter sbloccare il proprio mercato in entrata. L'obiettivo del club argentino è l'ex nerazzurro Joaquin Correa e l'unico modo per prelevarlo è cedere Amondarain. Il Bologna è arrivato finalmente a 9 milioni più bonus per arrivare a 10 milioni e una percentuale sulla rivendita. Siamo al prendere o lasciare. La necessità dell'Estudiantes di cedere potrebbe fare la differenza e accelerare la situazione. Siamo alle fasi finali.

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