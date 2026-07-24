Si sta per chiudere la telenovela Mikel Amondarain: il Bologna avrà il suo nuovo mediano. L'Estudiantes si è convinto a cedere, affare da 10 milioni di dollari più bonus.

Dopo Alhassane, dunque, il club rossoblù piazza il secondo colpo in entrata e arriva Mikel Amondarain, l'uomo designato a sostituire Remo Freuler. Il Bologna se lo prende a circa 8.8 milioni di euro più 2 di bonus: dall'Argentina dicono che il giocatore martedì sarà in città per le visite mediche. Dal Bologna la chiusura dell'affare non è confermata, ma il solco appare tracciato, scrive il quotidiano. Per giorni la differenza tra richiesta e offerta è stata di un milione e la dirigenza rossoblù ha provato fino all'ultimo a scontare il prezzo, ma gli argentini sono stati irremovibili nonostante il Bologna avesse l'accordo col giocatore. L'assalto finale è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, con i felsinei che hanno alzato il tiro trovando il sì dell'Estudiantes.