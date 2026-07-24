Anche il Resto del Carlino conferma la traccia Mikel Amondarain. E' fatta per l'arrivo dell'argentino a circa 10 milioni più bonus. Affare sbloccato nella serata di ieri.

Ora che Domenico Tedesco ha un nuovo mediano, si ragiona sul numero di giocatori della rosa. Già alla prima conferenza stampa di presentazione il tecnico aveva ribadito di preferire rose corte per non avere giocatori scontenti e si viaggia verso un numero di 22 calciatori di movimento, ovvero due per ruolo. Il Resto del Carlino ha fatto la conta e oggi sono 23, ma qualcuno uscirà. Jhon Lucumi, per esempio, che ha contratto in scadenza tra un anno, ma attenzione anche a Ilic, Casale e Dominguez, uscite che potrebbero portare a nuovi innesti. E a centrocampo, sostiene il Carlino, con il mancato rinnovo di Freuler, i mediani dal mercato potrebbero essere due.