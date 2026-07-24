Rinnovo a un passo. Pochi dettagli e la fumata bianca dovrebbe arrivare in tempi rapidi, anzi il Bologna la chiede entro il ritiro di Valles per poter poi annunciare ufficialmente il prolungamento di Riccardo Orsolini.

Lo sostiene il Resto del Carlino, che snocciola le cifre del possibile accordo. Il Bologna era partito da 2 milioni più 500mila euro di bonus, mentre il numero sette chiedeva circa 3 milioni l'anno, ma alla fine le parti dovrebbero incontrarsi più o meno a metà strada per un totale di 2.8 milioni di euro comprensivi di bonus. Si cerca la quadra in queste ore per poter scendere a Bologna con l'accordo siglato e annunciare il rinnovo entro fine mese. Ieri sulla questione si è sbilanciato anche Federico Bernardeschi a Sky: "Orso lo facciamo sbrigare noi a firmare, così non la tira per le lunghe più di tanto", la battuta del numero 10.