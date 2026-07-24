Jhon Lucumi e la Juve, una storia fino a qui molto arzigogolata. A giugno sembrava fatta per il passaggio in bianconero, secondo alcuni media, con percorso inverso di Fabio Miretti, invece si è arrivati a fine luglio con la situazione sostanzialmente ferma.

Da un lato, il Bologna ha dirottato le sue attenzioni, e le sue risorse, su Mikel Amondarain, dall'altro la Juve non ha formulato l'offerta convincente per il colombiano, che dopo il mondiale deciderà il suo futuro. I rossoblù, come noto, chiedono circa 25 milioni di euro, cifra che per ora la Juve non vuole spendere e offrire, essendo impegnata nelle sue priorità di mercato, ovvero portiere e centravanti, così il mercato turco si è inserito. Prima il Besiktas di Italiano, ma con una offerta molto bassa per il cartellino, poi il Galatasaray, che oggi è il club più attivo e pericoloso. I giallorossi avrebbero allettato Lucumi con una offerta di 4 milioni l'anno per l'ingaggio, trovando terreno fertile presso l'entourage del calciatore, tuttavia servirà portare a Casteldebole una offerta congrua per il cartellino. Ancora non è arrivata. Se il Gala si dovesse spingere verso i 20 milioni di euro potrebbe poi partire una trattativa per arrivare a dama. Prossimi sette giorni decisivi.