1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Carichi pesanti

Carichi pesanti, tanto lavoro sul campo e non solo. Il Bologna sgobba e suda in quel di Valles e il ciclo di conferenze stampa si è chiuso oggi con Tommaso Pobega, dato che stasera ci sarà la presentazione della squadra e domani l'ultima amichevole prima del rompete le righe. Il mediano ha illustrato le differenze tattiche tra Italiano e Tedesco, ma alla domanda sugli obiettivi ha un po' glissato. Il mantra sarà 'partita per partita'.

"Il ritiro sta andando bene anche se i carichi di lavoro si fanno sentire, magari qualche allenamento non è stato eccelso in termini di lucidità e tecnica, ma in generale stiamo lavorando forte e stiamo facendo un buon lavoro - le sue parole - Il mister sta cercando di inserire le sue idee e la sua visione, sicuramente qualcosa per me cambia a livello di posizionamento e scelte ma col tempo assimileremo tutto. Berna mezzala? Un giocatore importante, ha un valore innegabile e credo sia un'arma in più per noi. Da lì può mettere l'ultimo passaggio e si sta mettendo a disposizione della squadra".

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4